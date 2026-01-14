MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Agentes de proteção civil realizaram simulacro numa escola da Calheta

    Agentes de proteção civil realizaram simulacro numa escola da Calheta
    Simulacro aconteceu numa escola DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
14 Janeiro 2026
16:17

A Polícia de Segurança Pública, os Bombeiros Voluntários da Calheta, o Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal da Calheta e o Serviço Regional de Proteção Civil, que esteve na coordenação e gestão da ocorrência, realizaram esta manhã um simulacro.

O exercício surgiu após a simulação de um incêndio numa escola do concelho da Calheta, com o fogo a ter ignição na rede elétrica, no piso 0 dessa escola. Enquanto se iniciava o combate às chamas, foi necessário realizar a evacuação total de toda a comunidade escolar.

Este exercício teve como principal objetivo testar e reforçar a articulação entre todas as entidades intervenientes, reproduzindo uma situação o mais próxima possível da realidade, seja por causa humana ou natural, garantindo uma resposta rápida, coordenada e eficaz, com a minimização de danos humanos e materiais.

Segundo uma publicação da PSP, o “exercício decorreu de forma exemplar, evidenciando a importância destas ações conjuntas, fundamentais para reforçar procedimentos, identificar oportunidades de melhoria e, acima de tudo, melhor servir e proteger a população”.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia as alterações anunciadas ao subsídio de mobilidade aérea para os residentes nas ilhas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas