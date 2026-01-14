Agentes de proteção civil realizaram simulacro numa escola da Calheta

A Polícia de Segurança Pública, os Bombeiros Voluntários da Calheta, o Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal da Calheta e o Serviço Regional de Proteção Civil, que esteve na coordenação e gestão da ocorrência, realizaram esta manhã um simulacro.

O exercício surgiu após a simulação de um incêndio numa escola do concelho da Calheta, com o fogo a ter ignição na rede elétrica, no piso 0 dessa escola. Enquanto se iniciava o combate às chamas, foi necessário realizar a evacuação total de toda a comunidade escolar.

Este exercício teve como principal objetivo testar e reforçar a articulação entre todas as entidades intervenientes, reproduzindo uma situação o mais próxima possível da realidade, seja por causa humana ou natural, garantindo uma resposta rápida, coordenada e eficaz, com a minimização de danos humanos e materiais.

Segundo uma publicação da PSP, o “exercício decorreu de forma exemplar, evidenciando a importância destas ações conjuntas, fundamentais para reforçar procedimentos, identificar oportunidades de melhoria e, acima de tudo, melhor servir e proteger a população”.