Aeroporto voltou à normalidade após vários aviões divergidos

Parece que o pior já passou e na última atualização da ANA, o movimento no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo voltou ao normal, depois das primeiras horas da tarde deste domingo estar condicionado.

A fraca visibilidade tem condicionado hoje o movimento no Aeroporto, havendo dois voos cancelados e sete divergidos, informa a ANA- Aeroportos de Portugal na sua página e tal como o JM anunciou aqui.

De acordo com os dados disponibilizados, conforme revela a Agência LUSA, foram canceladas duas aterragens previstas, nomeadamente um avião da TAP proveniente de Lisboa às 13:50 e outro da Ryanair oriundo de Londres às 14:00. Também os voos de Gdansk Warsaw (ambos na Hungria) foram cancelados.

Cerca das 18:30, a ANA indicava que tinham divergido para os aeroportos do Porto Santo e Tenerife (Ilhas Canárias), desde as 15:40, aviões da Tuifly, de Hanover, Frankfurt e Dusseldorf, da Wizzi Air Hungria, oriundos de Vasrsóvia e Katowice, da Ryanair, de Londres, e da Transavia, de Amesterdão.

Esta situação afeta também as correspondentes descolagens e centenas de passageiros, aproveitando os pilotos algumas “abertas” – como são designadas melhorias das condições atmosféricas - para aterrar na ilha da Madeira. Daí para cá, não houve mais qualquer problema, segundo o JM constatou no site oficial da ANA. Após o avião da Tuifly de Dusseldorf, todas as chegadas conseguiram aterrar no destino.