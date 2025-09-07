MADEIRA Meteorologia
Problemas de visibilidade obrigam aviões a divergir para Canárias e Porto Santo

    Vários voos foram divergidos para Porto Santo e Canárias. FOTO ARQUIVO JM/RUI SILVA
07 Setembro 2025
Vários voos já foram divergidos para outros aeroportos devido a problemas de visibilidade no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo. Nas próximas horas, são esperados mais sete voos que poderão sofrer alterações semelhantes.

O primeiro voo a ser desviado foi o proveniente de Hannover (X32830), Alemanha, da companhia Tuifly. Outro voo da mesma transportadora, vindo de Frankfurt (X32806), também foi desviado para o Porto Santo.

Um avião da Ryanair (FR366), proveniente do Porto, seguiu para Tenerife, nas Canárias, após não conseguir completar a aproximação ao Aeroporto da Madeira. Outros dois voos originários da Polónia também foram desviados para a ilha de Tenerife. Pelo contrário, um avião da EasyJet, vindo da Holanda, conseguiu aterrar com sucesso.

Segundo apurámos, em determinadas fases, a visibilidade reduzida impede os aviões de se aproximarem do aeroporto, obrigando-os a redirecionar para outros destinos. Após a melhoria temporária das condições, um avião da Tuifly, proveniente de Munique, conseguiu finalmente aterrar.

