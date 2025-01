O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional lamentou, hoje, a decisão da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil, “em recusar a elegibilidade dos bilhetes de transporte aéreo entre as ilhas da Madeira e Porto-Santo para efeitos de subsídio de mobilidade, quando os mesmos são adquiridos em separado face à ligação de e para o exterior da Região”.

No entender de Miguel Pita, essa medida irá afetar ainda mais os porto-santenses que cada vez mais sofrem da condição de dupla insularidade. O ADN – Madeira louva a imediata reação da SRETC – Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura em contestar essa medida discriminativa e requerer a sua reversão, pois os porto-santenses já sofrem das consequências resultantes do monopólio do ferry Lobo Marinho (atualmente parado para manutenção) que faz a ligação entre ilhas, mas considera que o Governo Regional deve ir mais além no que diz respeito à defesa de mobilidade dos porto-santenses.