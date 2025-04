A Secretaria Regional do Turismo emitiu hoje um comunicado a informar a indisponibilidade de pagamento dos reembolsos das viagens no início do próximo mês.

“Em virtude da implementação do novo modelo de Subsídio Social de Mobilidade (SSM) aplicável a todos os bilhetes emitidos a partir do próximo dia 3 de abril, os pagamentos dos reembolsos estarão indisponíveis entre os dias 1 e 3 de abril, em todas as estações dos CTT ao nível nacional”, refere a comunicação.

Os pagamentos deverão ser retomados no próximo dia 4 de abril (sexta-feira).

Recorde-se que, no seguimento da aprovação do Decreto-Lei 37-A/2025 de 24 de março e da publicação da Portaria nº 138/2025/1 de 28 de março, referente ao modelo de atribuição do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), serão introduzidas várias alterações que decorrem da aplicação deste novo quadro legal nos bilhetes emitidos a partir do dia 3 de abril (quinta-feira).

Para obter mais informações sobre as alterações em causa, o Governo Regional sugere a consulta do portal da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura ou aceda ao link: https://www.madeira.gov.pt/sretc/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/SRETC/ctl/Read/mid/8530/InformacaoId/246217/UnidadeOrganicaId/28.