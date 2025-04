A criminalidade violenta e grave aumentou no ano passado na maioria dos distritos, sendo mais acentuada em Santarém, Leiria e Castelo Branco, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que destaca as descidas em Lisboa e Setúbal.

O RASI referente a 2024, hoje aprovado pelo Conselho Superior de Segurança Interna e que segue para o parlamento, dá conta que as maiores subidas da criminalidade violenta e grave registaram-se no distrito de Santarém (+ 33,3% do que em 2023), Castelo Branco (+ 30,5%), Portalegre (+ 3,4%) e Leiria (+ 28,2%).

Nos distritos do Porto e Faro também aumentou a criminalidade violenta e grave, mais 4,8% e 9,9% respetivamente.

Por sua vez, o distrito que registou a maior descida neste tipo de criminalidade foi a Guarda (-25%).

O RASI salienta igualmente a descida em Setúbal (-6,3%) e em Lisboa (-1,8%), distritos que concentram a maioria da criminalidade, além do Porto.

Em relação à criminalidade geral, apenas Coimbra e Évora apresentam uma ligeira subida (+0,2% e +0,1% respetivamente), registando os restantes distritos descidas.

O RASI destaca a descida em Lisboa (-7,6%) e Setúbal (-5,1%).