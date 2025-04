Francisco Gomes, deputado do Chega à Assembleia da República, confirmou hoje que será o cabeça de lista do partido pelo círculo da Madeira nas próximas eleições de 18 de maio.

“Sim, serei o cabeça de lista pelo Chega e serei com muito gosto” e “com muito orgulho”, confirmou no programa “Ordem do Dia”, transmitido hoje na RTP-Madeira.