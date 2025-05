O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), através de Raquel Paixão, uma apoiante, denunciou em nota de imprensa o “estado vergonhoso” de algumas zonas da freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, apontando falhas que considera graves na limpeza e manutenção de espaços públicos.

Em comunicado enviado às redações, o coordenador regional do ADN, Miguel Pita, alerta para a insegurança e sensação de abandono sentidas pelos moradores, em particular num acesso ao Centro de Saúde do Caniço. Através de uma fotografia enviada por Raquel Paixão, moradora na freguesia, o partido denuncia que o mau estado do passeio pedonal obriga utentes, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, a circular pela estrada, pondo em risco a sua segurança.

O ADN considera “lamentável” que estas situações se arrastem “há bem mais de um ano” e espera que, com a aproximação das eleições autárquicas, a autarquia proceda finalmente às reparações e limpezas necessárias.

No mesmo comunicado, o partido critica ainda o comportamento de algumas forças políticas regionais, que acusa de já apresentarem “maus vícios” de governação apesar de terem sido fundadas há apenas uma década. “Sejamos sérios, pois a população madeirense e porto-santense assim o merece”, lê-se no texto.