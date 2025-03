O ADN Madeira defende uma atualização do subsídio social de mobilidade para os residentes do Porto Santo, propondo o pagamento de 5,20 euros, e não os 10,70 euros, de forma a garantir o cumprimento do princípio da continuidade territorial regional, diz o partido em comunicado enviado à redação.

Além disso, o ADN propõe também um aumento do subsídio para os residentes na Madeira, em 5 euros para adultos e 2,50 euros para as crianças.

“Esta medida visa rever os efeitos dos sucessivos aumentos das tarifas da concessionária desde 2016, assegurando que os madeirenses possam se deslocar para a ilha do Porto Santo sem encargos exagerados. Em 2016, através do Decreto Regulamentar Regional 1-A/2016, de 20 de Janeiro, foi criado o Subsídio Social de Mobilidade, com o objectivo estratégico de mitigar a sazonalidade turística do Porto Santo. Este subsídio foi inicialmente atribuído aos residentes na Madeira que viajassem para a ilha durante a época baixa. O ADN Madeira recorda que em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o apoio foi alargado para todo o ano, passando a ser aplicado de forma imediata no ato da compra da viagem”, explica o partido, acrescentando que atualmente, “o subsídio cobre 25 euros para adultos e 12,50 euros para crianças, por viagem de ida e volta, aplicado sobre os valores da tabela oficial”.