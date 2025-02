O partido ADN-Madeira expressa confiança e determinação nas eleições regionais, acreditando que a sua mensagem de mudança e renovação política será bem recebida pelos madeirenses e porto-santenses. O objetivo é eleger pelo menos um deputado para a Assembleia Legislativa da Madeira, dando voz aos cidadãos que se sintam de acordo com os partidos tradicionais.

A presença do ADN-Madeira será fundamental para garantir um debate mais plural e representativo, com mais diversidade política no parlamento, garantindo maior representatividade e transparência na gestão pública, de acordo com o coordenador regional.

O partido defende uma alternância de poder como forma de evitar monopólios partidários e renovar ideias, promovendo maior participação cívica e fortalecendo a democracia.