O partido ADN defendeu esta segunda-feira a redução dos impostos sobre bens essenciais e energia, através da aplicação efetiva do diferencial fiscal de 30% já previsto na lei. O partido considera que esta medida permitirá aliviar a carga financeira das famílias e garantir que as empresas refletem a descida da carga fiscal no preço final dos produtos. Para evitar práticas especulativas, propõe também um reforço da fiscalização, assegurando que os consumidores não sejam penalizados com aumentos injustificados.

No setor da habitação, a ADN - Madeira pretende criar apoios ao arrendamento e facilitar o acesso à casa própria para famílias e jovens. Entre as medidas propostas estão a simplificação dos processos burocráticos, a construção de habitações a custos controlados e a reabilitação de imóveis do Estado, com o objetivo de aumentar a oferta de habitação a preços acessíveis.

O partido propõe ainda incentivos à produção local, com o objetivo de reduzir a dependência externa e promover a autossuficiência. Defende que estas medidas contribuirão para estabilizar os preços, fortalecer a economia regional e garantir um futuro mais sustentável para os madeirenses e porto-santenses.

Na área da mobilidade, a ADN - Madeira sugere o reforço dos transportes públicos, com o aumento da frequência de viagens nas horas de maior procura e a redução dos custos de transporte. O partido argumenta que tornar as deslocações mais acessíveis incentivará o uso do transporte público e ajudará a diminuir o congestionamento nas cidades.

Por fim, a ADN - Madeira aposta na diversificação económica e no apoio às empresas que criem empregos bem remunerados. O objetivo, segundo o partido, é garantir salários mais justos e competitivos, promovendo uma economia mais dinâmica e equilibrada, com maior poder de compra para as famílias.