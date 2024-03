O acórdão do processo de maus-tratos a idosos no Lar do Porto Moniz, que tem a antiga vice-presidente da instituição como arguida foi adiado para 3 de abril.

A decisão estava agendada para esta quinta-feira, mas o facto de não ter sido feito o relatório social motivou o adiamento.

A juíza Joana Dias reabriu assim a audiência para fazer algumas perguntas a Ana Serralha, a fim de perceber a situação social da arguida.