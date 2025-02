Bom dia! É sexta-feira!

* O ‘Fórum São Vicente - Urbanismo e Segurança’, evento promovido pela autarquia, em parceria com o JM, realiza-se hoje entre as 10h00 e as 12h00, no auditório da Escola Agrícola da Madeira, e contará com um painel de quatro oradores composto por José António Garcês, Carlos Gonçalves, João Neves e João Paulo Rocha, com moderação do diretor do JM, Miguel Silva. O Fórum será transmitido na rádio JM FM, nas plataformas digitais do JM e na MINHATERRATV.

* A 8ª edição do aCORDE desloca-se hoje para o salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 16h30, para um concerto comentado por Derque Martin Cruz.