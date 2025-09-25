Acompanhe aqui o Debate JM sobre as autárquicas em Santa Cruz

O Debate JM sobre as eleições autárquicas em Santa Cruz está prestes a começar.
A transmissão acontece a partir das 19h00, dos estúdios do Canal NaMinhaTerra TV, em Câmara de Lobos, e pode ser acompanhada aqui em direto.
Participam os candidatos Élia Ascensão (JPP), Saturnino Sousa (PSD/CDS) e Pedro Diniz (PS).
A moderação está hoje a cargo de Miguel Silva (diretor do JM) e de Alberto Pita (editor do JM).
Amanhã, sexta-feira, realiza-se o último debate com os candidatos à Câmara do Funchal.
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
Em 2021, num contexto particularmente exigente, integrei a equipa da coligação PSD/CDS que assumiu os destinos da maior Junta de Freguesia da Madeira,...
o próximo dia 6 de outubro celebra-se o Dia Internacional da Geodiversidade. Esta data, ainda recente no calendário mundial, procura chamar a atenção para...
No mês em que se sinaliza o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, relembremos que este é um grave problema de saúde pública, com consequências emocionais,...
PALAVRAS APENAS
Tento lavrar o silêncio nas paisagens que os meus olhos recolhem, todos os dias. São paisagens tristes, cheias de vazios que perderam o sentido. São lugares...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
A Raquel e o Luís casaram-se em 6 de setembro, em Viseu, e finalmente visitei a cidade. No avião que me levou ao casamento, ouvi a voz de uma comandante,...
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se adensou entre o primeiro quartel do séc. XIX e o último quartel do...
silviamariamata@gmail.com
O sôr Rui era, na verdade, o mestre Rui, que eu conheci depois do nosso regresso da América. Chegados à nossa casinha, eu matei saudades de tanta coisa...
O FC Porto, vencedor da prova em 2010/11, ganhou hoje aos austríacos do Salzburgo por 1-0, em encontro da primeira jornada da Liga Europa em futebol. Na...
A Capitania do Porto de Ponta Delgada determinou hoje o fecho, “a toda a navegação”, de oito portos na ilha de São Miguel devido à passagem do ciclone...
A ministra do Trabalho afirmou hoje que “em muitos casos” as greves perturbam “seriamente outros setores”, indicando que desde 2023 saúde e transportes...
Pedro Diniz quer que a população de Santa Cruz use mais os transportes públicos e para isso propõe a criação de bolsas de estacionamento, onde as pessoas...
A candidatura Funchal Sempre Melhor, da coligação PSD/CDS, liderada por Jorge Carvalho, esteve esta quinta-feira na freguesia de São Roque, numa sessão...
No primeiro semestre de 2025, já foram realizados 43.350 atendimentos em fisioterapia no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através...
Pedro Diniz propõe-se a liderar uma “Câmara próxima, que saiba ouvir e tenha coragem de agir”.
“Ano, após ano, é sempre o mesmo discurso, as mesmas desculpas....
Élia Ascensão, que está à frente dos destinos da Câmara de Santa Cruz e que é candidata pelo Juntos Pelo Povo (JPP) nas eleições de autárquicas de 12 de...
Nas questões da sustentabilidade, a oratória de Saturnino Sousa abriu um parêntesis para exaltar que “nunca estive na Câmara, nunca fui gestão camarária,...
A candidatura do PSD à Câmara Municipal da Calheta, liderada por Doroteia Leça, anunciou que a mobilidade interna do concelho será uma das prioridades...