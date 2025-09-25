Acompanhe aqui o Debate JM sobre as autárquicas em Santa Cruz

O Debate JM sobre as eleições autárquicas em Santa Cruz está prestes a começar.

A transmissão acontece a partir das 19h00, dos estúdios do Canal NaMinhaTerra TV, em Câmara de Lobos, e pode ser acompanhada aqui em direto.

Participam os candidatos Élia Ascensão (JPP), Saturnino Sousa (PSD/CDS) e Pedro Diniz (PS).

A moderação está hoje a cargo de Miguel Silva (diretor do JM) e de Alberto Pita (editor do JM).

Amanhã, sexta-feira, realiza-se o último debate com os candidatos à Câmara do Funchal.