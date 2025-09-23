Acompanhe aqui o Debate JM sobre as autárquicas em Machico

O Debate JM sobre as eleições autárquicas em Machico está prestes a começar.

A transmissão acontece a partir das 19h00, dos estúdios do Canal NaMinhaTerra TV, em Câmara de Lobos, e pode ser acompanhada aqui em direto.

Participam Hugo Marques (PS), Luís Ferreira (PSD/CDS) e Luís Martins (JPP), candidatos à liderança da Câmara Municipal.

A moderação, como sempre, está a cargo de Miguel Silva (diretor do JM) e de Miguel Guarda (diretor da rádio JM FM).

Até ao final da semana, haverá ainda os debates entre os representantes de candidaturas aos municípios de Câmara de Lobos (quarta-feira), Santa Cruz (quinta-feira) e Funchal (sexta-feira).

Todos estes confrontos de ideias poderão ser acompanhados nas plataformas digitais do JM, na rádio JM/FM e em NaMinhaTerra TV.