Acompanhe aqui o Debate JM sobre as autárquicas em Machico

O Debate JM sobre as eleições autárquicas em Machico está prestes a começar.
A transmissão acontece a partir das 19h00, dos estúdios do Canal NaMinhaTerra TV, em Câmara de Lobos, e pode ser acompanhada aqui em direto.
Participam Hugo Marques (PS), Luís Ferreira (PSD/CDS) e Luís Martins (JPP), candidatos à liderança da Câmara Municipal.
A moderação, como sempre, está a cargo de Miguel Silva (diretor do JM) e de Miguel Guarda (diretor da rádio JM FM).
Até ao final da semana, haverá ainda os debates entre os representantes de candidaturas aos municípios de Câmara de Lobos (quarta-feira), Santa Cruz (quinta-feira) e Funchal (sexta-feira).
Todos estes confrontos de ideias poderão ser acompanhados nas plataformas digitais do JM, na rádio JM/FM e em NaMinhaTerra TV.
Com o fortalecimento do XRP e do ETH e a recuperação do apetite pelo risco no mercado, os investidores demonstram cada vez mais interesse em soluções de baixo custo de entrada e com...
O Benfica empatou hoje 1-1 diante do Rio Ave, em jogo de acerto de calendário relativo à 1.ª jornada da I Liga de futebol, que foi disputado no Estádio...
O presumível autor da tentativa de assassinato de Donald Trump no seu campo de golfe, na Florida, em 2024, dois meses antes das presidenciais, foi hoje...
Dois tripulantes de um veleiro com bandeira francesa foram hoje auxiliados, depois da embarcação ter ficado sem leme após uma interação com orcas, ao largo...
A casa do selecionador nacional, Roberto Martínez, em Cascais, foi assaltada no passado sábado.
De acordo com a SIC, que confirmou o assalto, os ladrões...
Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, visitou hoje as Casas do Povo de Água de Pena e do Caniçal, instituições que, para...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou hoje, na cerimónia que assinalou os 25 anos da inauguração do edifício-sede...
O jovem madeirense Elvis Sousa, saxofonista, alcançou hoje um feito histórico, ao conquistar oficialmente um recorde do Guinness, numa demonstração extraordinária...
Luís Martins, do JPP, defende que “o PDM deve prever zonas para edificação turística”....
Na estrada municipal do Ribeiro Serrão, na Camacha, logo após a saída da estrada regional 102, no caminho que dá acesso ao Snack Bar Ponte de Pau, o perigo...
Hugo Marques foi dos primeiros nomes de candidatos confirmados pelo PS, num clima que, como o próprio afirma, foi de consenso. “Comigo será sempre os machiquenses...