Hoje, dia 6 de dezembro, a partir das 19h00, a Ponta do Sol “ganha mais cor” com o tradicional acender da iluminação de Natal. Nesta ocasião, acontece a abertura da ‘Vila Natal’ 2024.

No primeiro dia de celebrações, refere a autarquia em nota de imprensa, a Ponta do Sol recebe os visitantes com um concerto de música popular e tradicional com os Seca Pipas, pelas 19h30, ao longo das ruas da vila.

“ A época natalícia neste município é sempre marcada pela magia, pela tradição e por muitas festividades. Com o acender das luzes de Natal, cerca de 200 mil lâmpadas LED, a Vila da Ponta do Sol transforma-se num verdadeiro presépio vivo, convidando tanto a população local quanto os visitantes a conhecerem o espaço. O local passou a ser um ponto de paragem obrigatório para os habituais passeios e excursões de Natal”, enaltece o município.

Acrescenta ainda que pelas ruas, os enfeites e os vários presépios expostos revelam um pouco da história e cultura da Ponta do Sol e, de uma forma geral, de toda a ilha da Madeira. “Estes costumes, tão característicos da Região, têm sido preservados e promovidos pelo município ao longo das várias edições da ‘Vila Natal’.”

Os sons festivos também enchem de vida esta pequena vila à beira-mar. Além da música natalícia tradicional, há animação de rua com cantares típicos e outras surpresas, apresentadas por artistas locais.

As 200 mil lâmpadas que iluminam a vila são 100% LED, e, para reduzir o consumo energético e promover uma pegada ecológica menor, refere a CMPS.

As decorações da vila e das freguesias do concelho estarão montadas até 6 de janeiro de 2025,.

“Fique a par de todas as novidades através do site do «Vila Natal 2024» (https://vilanatal.cm-pontadosol.pt/) e desfrute das muitas surpresas preparadas para si, para que a visita à Vila da Ponta do Sol seja sempre uma experiência ímpar”, conclui o município.