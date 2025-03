A Junta de Freguesia do Caniço, no âmbito do protocolo elaborado com a DECO, dará início a um ciclo de sessões informativas que irão decorrer na sala de formação das instalações daquele organismo.

”Consumidores conscientes, compras inteligentes” será a temática abordada nesta primeira ação DECO (In)Forma já no dia 10 de Março pelas 18h30.

Esta iniciativa visa promover hábitos conscientes e uma melhor gestão das finanças domésticas, repercutindo-se na melhoria de qualidade das famílias. A ação permitirá ainda capacitar as famílias para realizar melhores escolhas de mercado e ainda, alertar para os cuidados a ter no momento de assinatura de contratos.

As inscrições podem ser feitas por meio das redes sociais ou site da Junta de Freguesia do Caniço.