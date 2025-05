Bom dia! É quinta-feira!

* A reunião plenária desta quinta-feira arranca às 9h00, no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente às 9h30 na abertura do ‘Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities – Funchal’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Pelas 11h30, o presidente estará igualmente na abertura do VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, no Museu Casa da Luz.

* O Festival Aqui Acolá regressa hoje e prolonga-se até ao dia 1 de junho, para a sua nona edição, trazendo uma vez mais uma vasta oferta cultural e artística. Durante quatro dias, o festival transforma a vila da Ponta do Sol em um palco dinâmico, com diversas áreas de exposição e apresentações. A abertura oficial está programada para as 10h30, no Centro Cultural John dos Passos.

* Às 15h30, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação do concerto da Banda do Panda, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

* Bárbara Mendes vai dar continuidade ao projeto ‘FORUM, local’, que está a decorrer na galeria Art in Forum, do centro comercial Forum Madeira. Com inauguração agendada para hoje, pelas 18h30, a exposição ‘Amanhã às 12h’ representa o trabalho da fotógrafa madeirense.