“A luta que temos no país é a luta que temos na Madeira, mas na Madeira temos umas eleições à porta”, com Paulo Cafôfo a poder ser eleito. Esta foi a última mensagem que o secretário-geral do PS transmitiu aos congressistas da reunião magna do partido.

Isto depois de traçar o retrato que, na sua opinião, se encontra o país. Pedro Nuno Santos transmitiu aos socialistas madeirenses, a preocupação de que o primeiro-ministro “Luís Montenegro não sabe o que faz”.

“O país tem setores com potencial de valor acrescentado e temos de olhar para eles, para que possam avançar e melhorar a economia do país, com estratégia e sem incompetência”, afirmou o secretário-geral do PS, que também classificou de “incompetência” a atuação do governo nacional na Saúde.

“O problema é que não iniciaram soluções. O problema é que estamos hoje piores do que há 11 meses”, afirmou Pedro Nuno Santos, referindo-se à governação de Luís Montenegro. Criticou “a política de porta fechada e de telefone à porta” da saúde, recordando o caso de um utente com ameaça de AVC que não foi logo atendido, porque tinha de ligar primeiro para a linha hospitalar.

“Incompetência, caos e instabilidade” no Serviço Nacional de Saúde, foi o que o governo alcançou nestes últimos dez meses.