“A floresta segura depende de todos nós” (com vídeo)

O Governo Regional lançou, ao início da tarde desta segunda-feira, uma nova campanha de sensibilização para a prevenção de incêndios florestais, com início a 2 de junho e duração até final de setembro. Aliás, o JM faz referência a este plano na sua edição impressa desta segunda-feira.

A época de verão é muito propícia ao risco de incêndios, pelo que o GR vai lançar uma campanha de sensibilização nos vários órgãos de comunicação social.

A iniciativa foi apresentada por Eduardo Jesus, Secretário Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, no magnífico espaço do Museu Frederico Feitas, no Funchal, com o objetivo de “proteger vidas humanas, salvaguardar o património ambiental e garantir a sustentabilidade do modelo económico regional, fortemente dependente das condições ambientais e florestais”, começou por dizer.