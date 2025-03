O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através do Centro de Rastreios da RAM inicia, na segunda-feira, dia 10 de março, a 9.ª volta do Rastreio do Cancro da Mama, na ilha do Porto Santo, que se deverá prolongar até ao dia 28 do mesmo mês.

Como habitualmente, as utentes serão convocadas por ordem alfabética, através de SMS e correio eletrónico. Para quem não possua pelo menos uma destas formas de contacto, será feita convocatória em papel com indicação do dia, hora e local onde irão efetuar as suas mamografias de rastreio. Neste caso, na Unidade Móvel, que ficará estacionada junto ao Centro de Saúde do Porto Santo.

O Centro de Rastreios da RAM estima convocar cerca de 1.403 utentes, franja correspondente à população alvo deste programa, residente na ilha do Porto Santo, dentro da faixa etária entro os 45 e os 74 anos.

“Considerando a relevância deste rastreio para a saúde da mulher na prevenção do cancro da Mama, apelamos à população feminina do Porto Santo para a participação no mesmo”, sublinha a tutela, atráves de um comunicado enviado à redação.

O Rastreio do Cancro da Mama da RAM é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem fatores de risco.