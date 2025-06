A 4.ª edição do EUMA, promovido pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), já tem os seus temas anunciados. Empregabilidade, inteligência artificial, desinformação e comunicação serão os grandes focos do evento que decorre nos dias 8 e 9 de agosto, no Funchal.

Durante dois dias, o EUMA vai reunir jovens universitários, jovens do ensino secundário e jovens prestes a entrar no mercado de trabalho para refletir sobre os desafios do presente e do futuro, num ambiente informal, dinâmico e de verdadeira partilha entre jovens, especialistas, oradores e convidados.

Desde o dia 1 de junho, os bilhetes têm o valor de 5 euros para associados da AJMC, 8 euros para não associados e 6 euros quando escolhida a opção de grupos de 3 a 5 elementos. As inscrições estão disponíveis no instagram do EUMA (@euma.2025) e da AJMC (@ajmconectados).