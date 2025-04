Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, marcou presença, esta sexta-feira, na assinatura do contrato de empreitada para construção, ampliação, reabilitação e reconversão de parte do Colégio Missionário Sagrado Coração, uma obra financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no montante de cerca de 3,5 milhões de euros.

Intitulado ‘Unidade Sénior Sagrado Coração’, o projeto tem por objetivo a expansão da rede de serviços de apoio social e cuidados, através das obras de requalificação que vão permitir a criação de uma residência temporária ou permanente para idosos.

De acordo com Ana Sousa, a requalificação foi projetada segundo as regras da mais recente legislação para as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, nomeadamente no que diz respeito às questões da mobilidade reduzida e de segurança contra incêndios.

“Os trabalhos de requalificação da unidade vão cumprir com todas as disposições em vigor em matéria de eficiência energética, promovendo a utilização de energias renováveis para autoconsumo e a redução dos custos de consumo de energia e de combustíveis”, acrescenta a tutelar da pasta da Inclusão.

Este projeto vai permitir a criação de 40 novas vagas em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.