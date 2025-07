É hoje inaugurado o mais recente complexo habitacional da Região, de cariz social, numa aposta da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito Plano de Recuperação e Resiliência, através do programa 1.º Direito. Um evento que conta com a presença da secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

As ‘honras da casa’ são da responsabilidade dos principais responsáveis da Câmara Municipal, desde logo Cristina Pedra e restante equipa executiva, para além do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, com o presidente Miguel Albuquerque e o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, a representar o Governo Regional.

Situado na Nazaré, na rotunda junto ao Leroy Merlin, o prédio apresenta uma volumetria de nove pisos, dois dos quais abaixo da cota de soleira, destinados a estacionamento automóvel, arrecadações e casa de resíduos sólidos.

Acima do nível da estrada, situam-se os 33 novos fogos habitacionais, designadamente 12 T1, 12 T2, 8 T3, e 1 T4. O complexo agrega ainda áreas destinadas a infraestruturas e outros espaços adjacentes de utilização coletiva e um espaço público de enquadramento.

O projeto foi desenvolvido internamente pelo Departamento de Urbanismo, com exceção das especialidades, que foram contratadas externamente.