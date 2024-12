255 mil investidos este ano na melhoria das condições de vida das famílias do Funchal

Desde o início deste ano, o Funchal já investiu 255 mil euros no âmbito do projeto ‘+ Habitação’, cujo intuito é o de melhorar as condições de vida das famílias do concelho, nomeadamente em termos de habitabilidade.

A informação foi avançada, esta tarde, por Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que falava, no salão nobre, na cerimónia de entrega de 32 projetos de apoio a famílias de várias freguesias do município, num investimento de 89 mil euros. Esta ajuda, no âmbito do ‘+ Habitação’, que conta com o apoio financeiro da autarquia, visa essencialmente aquisição de materiais de construção civil, mas também à aquisição de equipamentos para os interiores de habitações.

Na ocasião, a edil relevou o facto de, ao abrigo deste programa, o investimento dos já mencionados 255 mil euros terem beneficiado 108 famílias, o que significa um esforço significativo de 86% do apoio total disponibilizado em 2024.

Cristina Pedra frisou a aposta do executivo camarário no apoio aos funchalenses, mormente aos que precisam de moradia e de melhores condições.

“Porque não é só necessário fazer mais construção, e essa nós estamos também a fazê-la (temos 180 fogos no nosso programa de investimentos), mas não menos importante é dar condições a quem já tem um teto para que possa ter os melhoramentos adequados e melhores condições de vida”, realçou, referindo que até o atual executivo chegar à Câmara o apoio da autarquia à ASA era “inexistente”.

A finalizar, Cristina Pedra garantiu que a autarquia não vai apenas continuar a apoiar a Associação como vai atualizar o valor no orçamento de 2025, “porque vale a pena investir em quem concretiza, em quem faz chegar à população e quem melhora as condições de vida dos munícipes”, concluiu.

Já Marcelo Gouveia, presidente da ASA, destacou o facto de, este ano, apoio por parte da CMF ter tido uma majoração, “depois do sucesso” do ano transato, no valor de 310 mil euros. “Nós temos chegado às famílias de uma forma muito presente e temos possibilitado que todas as pessoas do concelho, que necessitam da nossa ajuda e que são sinalizadas para o efeito, tenham melhores condições de habitabilidade”, relevou.

O responsável entende que estas parcerias são fundamentais para que, de uma forma mais célere, a associação consiga chegar às famílias.

Mais adiantou que, com este projeto, a ASA já conseguiu prestar auxílio a mais de uma centena de famílias, sendo que, até ao final do ano, serão mais, conforme aditou.

Marcelo Gouveia deixou ainda um apelo: “Se sabem de pessoas que precisam do apoio para a recuperação urbanística contactem os nossos serviços que não iremos utilizar, e bem, os dinheiros que a CMF dá em prol da população”, rematou.