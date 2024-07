Muita gente espera, neste momento, para o arranque do cortejo dos Grupos de Folclore, no âmbito do evento ’24 Horas a Bailar’, em Santana.

A tarde está agradável e convidativa aos ‘bailaricos’ que vão continuar a animar o centro do concelho durante o dia.

Recorde-se que esta é uma iniciativa da Casa do Povo de Santana que conta com o apoio do Governo Regional.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, espera a passagem do corso, juntamente com Rafaela Fernandes, entre outras entidades.