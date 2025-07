No Curral das Freiras, decorre a 3.ª Mostra da Ginja, com início às 9h00. Durante a manhã ocorre um ‘showcooking’ de sobremesa de ginja por Cátia Gonçalves.

A Norte, mais concretamente em Santana, acontece a Feira Regional de Municípios, no âmbito do festival de folclore ‘24 Horas a Bailar’. À tarde, acontece o cortejo dos grupos de folclore.

O Almirante Gouveia e Melo, candidato a Belém, está hoje no Porto Santo, onde pelas 12h00, visita a Central Dessalinizadora.

As portas da Expomadeira abrem às 16h00. A feira está a decorrer no Estádio do Marítimo (Barreiros). Durante a tarde haverá muita animação e muitas novidades para ver e conhecer.

Em Machico, decorre o último dia da IX Edição do Festival de Arte e Pesca, na Promenade com muita animação a partir das 17h00.

No Jardim Municipal e com entrada livre, às 19h00, atua Bruno Santos e a Pérolas do Atlântico, no âmbito do Funchal Jazz.

Tenha um bom domingo!