Iniciativa enquadra-se no vasto leque de atividades dinamizadas pela autarquia funchalense, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, assinalado, anualmente, no dia 5 de junho.

Incentivar à criação e manutenção de espaços verdes – jardins e/ou hortas – nos estabelecimentos de ensino, reforçando o envolvimento da comunidade educativa na manutenção dos espaços verdes, foi o grande objetivo desta que é já a 30.ª edição do Concurso ‘Uma Escola, um Jardim’.

Nádia Coelho, vereadora da CMF com o pelouro do Ambiente, marcou presença na cerimónia de entrega de troféus que teve como palco, Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

“No total, foram cerca de 2 000 alunos, distribuídos por 22 estabelecimentos de ensino, perfazendo um total de 28 espaços a concurso – 13 Jardins e 15 hortas. Números que nos deixam orgulhosos pelo espírito de cidadania e pela dedicação a causas tão importantes como a preservação e manutenção dos espaços verdes, demonstrados por estes jovens alunos, ao longo deste projeto. Estão todos de parabéns. Não só responderam, afirmativamente, ao desafio, como superaram as expetativas com nota de excelência. Em nome da Câmara Municipal do Funchal, o nosso mais profundo agradecimento pela vossa dedicação. Estão todos de parabéns. Desde os alunos, aos pais e aos professores, “o futuro faz-se aqui e convosco” , enalteceu a vereadora, agradecendo ainda à sua equipa da Unidade de Sensibilização Ambiental pelo “excelente trabalho desenvolvido ao longo desta edição”.

Em prova, estiveram duas modalidades (Jardim e Horta) e a avaliação baseou-se em critérios como interesse e participação dos alunos, planeamento e organização do espaço, presença de elementos artísticos e existência de espécies da flora madeirense (modalidade Jardim) e existência de espécies hortofrutícolas de origem regional (modalidade Horta). Na cerimónia, foram atribuídos prémios aos estabelecimentos de ensino vencedores, nas duas modalidades (Jardim e Horta), em material de jardinagem, no valor total de 2.600 euros.