Uma fuga de amoníaco, ontem, nas instalações da Empresa de Cervejas da Madeira, obrigou a evacuar de emergência mais de 200 pessoas que se encontravam no PEZO, em Câmara de Lobos. Onze sentiram sintomas de caráter irritativo devido à inalação do composto químico, altamente tóxico e corrosivo, duas foram mesmo encaminhadas para o hospital. Moradores dizem que não foram alertados. Meios de socorro envolveram 35 operacionais de várias corporações de bombeiros e a Polícia Marítima Lota do Funchal viveu caso semelhante em novembro de 2023.

É esta a manchete de hoje do JM, numa Primeira Página que destaca ainda a agressão com arma branca deixa homem hospitalizado; o incêndio que atingiu o restaurante Avista do Hotel Cliff Bay; e o choque entre viaturas deixa duas mulheres e criança feridas.

Na educação, ensino secundário na Região regista quase 9.000 inscrições nos exames nacionais.

Leia ainda sobre o concurso no qual alunos de 22 escolas mostraram ‘Paisagens da Madeira’ em 186 fotos.

Hoje, 10 de Junho, em destaque está ainda a cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas que distingue hoje três individualidades e duas escolas madeirenses.

