O Cortejo Alegórico da Flor será assistido por uma verdadeira enchente. São milhares de madeirenses e turistas que se já posicionaram ou procuram um lugar para assistir ao corso, que está prestes a sair, naquele que é o ponto mais emblemático da Festa da Flor.

Serão 1.800 figurantes, com muitas crianças envolvidas, distribuídos por 14 grupos que vão mostrar aos residentes e visitantes a beleza das flores, a criatividade dos trajes “meticulosamente elaborados por costureiras e artistas locais’, as coreografias e os carros alegóricos criados para a edição deste ano.

Partindo da Praça da Autonomia, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Rotunda Francisco Sá Carneiro e Avenida Sá Carneiro, o carro alegórico de João Egídio Rodrigues marcará o arranque do evento, com o tema “40 anos em Flor”.

Seguem-se as ‘Afro Princesas’, de Isabel Borges, a Associação Cultural Império da Ilha, com o tema ‘Boa toalha, boa mesa’ e a Escola de samba Caneca Furada, com ‘Le Bouquet’.

Depois, a ‘passerelle’ será de ‘Lady Bird’, da Associação Animad, antecedendo o grupo Sorrisos de Fantasia, com ‘Dreams & Farytails’. O cortejo continuará com ‘A gala das flores’, da Associação Musical, Cultural, Recreativa e Coro de Câmara de Lobos – Turma do Funil, com ‘A flor que me guia’, da Associação Tramas e Enredos, ‘Spring Breeze’, da Associação FT – Fitness Team.

‘Madeira, onde florescem os sonhos’, da Poeira D’Enigmas – Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba, será o tema seguinte no percurso, abrindo alas para ‘Amor em Pétalas’, da Associação Batucada da Madeira, ‘Primavera e os seus aromas’, do Palco de Emoções – Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba, ‘Fuschia’, da Associação de Animação Geringonça e, por fim, ‘Um Jardim de Nuvens’, do grupo Nuvem D’Afetos.

Serão estes os personagens do cortejo da flor que, ao longo de duas horas, vão levar a ilha e as suas flores aos quatro cantos do mundo.

Posteriormente, e até às 20 horas, os madeirenses e turistas podem visitar a exposição de carros alegóricos, no Estacionamento do Cais 8, “cujos veículos exibem uma paleta vibrante de tons alegres e coloridos, representando a beleza efémera da flora, numa verdadeira homenagem à flor e à natureza”, como se lê no programa.