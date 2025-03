O presidente do Governo admite que disse que preferia que as eleições nacionais fossem em 11 de maio mas reconhece que o dia 18, marcado por Marcelo Rebelo de Sousa foi o mais acertado tendo em conta o 13 de maio, que leva milhares a Fátima com alguns dias de antecedência. Palavras à margem do lançamento do livro ‘Tesouro do mar profundo’ que vai ser lançado, de momentos, numa iniciativa na baía de Câmara de Lobos.