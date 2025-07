Os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de 2025 - 1.ª Fase, decorreram dentro da normalidade e sem incidentes, em quinze escolas da Região Autónoma da Madeira, conforme adianta a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

No processo de classificação das provas escritas, estiveram envolvidos 256 docentes (mais 43 que em relação a 2024).

Esta subida deve-se ao aumento do número de exames, mantendo-se a redução do número de provas por classificador em todas as disciplinas, medida decidida pelas entidades do Ministério da Educação responsáveis pela avaliação externa dos alunos, o Júri Nacional de Exames (JNE) e o Instituto de Avaliação Educativa I.P. (IAVE).

A Secretaria tutelada por Jorge Carvalho adianta que no conjunto das vinte e cinco disciplinas sujeitas a exame final nacional, a RAM apresentou candidatos a vinte e três dessas , num total de 4.497 alunos (mais 44 que em relação a 2024).

Ao todo, registaram-se 9.148 inscrições nos exames nacionais da 1.ª fase (mais 1.494 inscrições relativamente a 2024), tendo-se realizado um total de 8.057 provas (mais 1.719 provas que em relação a 2024), o que corresponde a uma média de presenças na ordem dos 88% (mais 5% que em relação a 2024).

O aumento do número de exames deve-se, essencialmente, ao facto de os alunos dos cursos científico-humanísticos (CCH) passarem a ser obrigados a realizar exame a duas disciplinas bienais da componente de formação específica ou uma dessas disciplinas bienais e a disciplina trienal da mesma componente, de acordo com o percurso formativo próprio do aluno, podendo qualquer das disciplinas ser substituída pela disciplina de Filosofia, da componente de formação geral para aprovação. O exame de Português, obrigatoriamente no 12.º ano, foi indispensável para aprovação.

Em 2025 , os alunos de outras ofertas educativas/formativas só necessitaram realizar exames nacionais às disciplinas que elegeram como provas de ingresso para acesso ao ensino superior em Portugal, ou para aprovação (no caso dos alunos com negativa na CIF nos CCH).

A Secretaria adianta que a disciplina que registou maior número de provas realizadas (2096) foi a de Português (639), seguida das disciplinas Biologia e Geologia (702), com 1.085 provas realizadas, de Física e Química A (715), com 939 provas realizadas e, finalmente, Matemática A (635), com 840 provas realizadas.

Relativamente aos resultados a RAM obteve média positiva (alunos internos e autopropostos) em 22 dos 23 exames das disciplinas em que teve candidatos.

Os dados são os seguintes:

-(138) Português Segunda Língua: 17,5 valores (sem candidatos em 2024);

(639) Português: 12,3 valores (mais 1,6 em relação a 2024);

(839) Português Língua Não Materna: 14,6 valores (menos 1,4 em relação a 2024)

(501) Alemão (iniciação): 9,8 valores (menos 0,6 em relação a 2024);

(547) Espanhol (iniciação): 14,5 valores (menos 2,6 em relação a 2024);

(847) Espanhol (continuação): 16,2 valores (mais 0,3 em relação a 2024);

(849) Italiano (iniciação): 12,2 valores (sem candidatos em 2024);

(719) Geografia A: 10 valores (menos 0,5 em relação a 2024);

(724) História da Cultura e das Artes: 12,7 valores (igual a 2024);

(702) Biologia e Geologia: 12,1 valores (mais 2,5 em relação a 2024);

(517) Francês (continuação): 10,4 valores (menos 0,6 em relação a 2024);

(623) História A: 11,1 valores (menos 1 valor em relação a 2024);

(550) Inglês (continuação): 13,8 valores (menos 0,2 em relação a 2024);

- (708) Geometria Descritiva A: 10,3 valores (menos 2,2 valores em relação a 2024);

(712) Economia A: 10,6 valores (menos 1,7 em relação a 2024);

(715) Física e Química A: 10,7 valores (menos 0,9 em relação a 2024);

(734) Literatura Portuguesa: 9,7 valores (menos 3,1 em relação a 2024);

(706) Desenho A: 14,6 valores (mais 0,2 em relação a 2024);

(714) Filosofia: 10,3 valores (menos 0,5 em relação a 2024);

(635) Matemática A: 11,1 valores (menos 1,4 em relação a 2024);

(735) Matemática B: 10,4 valores (menos 0,7 em relação a 2024);

(835) Matemática Aplicada às Ciências Sociais: 9,1 valores (menos 2,7 em relação a 2024);

(723) História B: 10,8 valores (menos 0,4 em relação a 2024).