Centenas de atletas e adeptos da prática de atividade física participaram, esta manhã, nas diversas provas desportivas realizadas na Ribeira Brava inseridas na atividade 1.º de Maio Desportivo.

A atração principal voltou a ser o Grande Prémio de Atletismo do Dia do Trabalhador que juntou mais de 400 atletas de vários escalões, tendo como grandes vencedores Edwin Nunes, da Horários do Funchal, e Joana Soares, atleta do Jardim da Serra.

Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo, destacou o facto desta prova se realizar na Ribeira Brava há muitos anos, em parceria com a Câmara Municipal, num percurso que “é do agrado dos atletas”.

“O Circuito do Dia do Trabalhador faz parte da nossa descentralização nas provas de atletismo inseridas no projeto Madeira a Correr que pretende levar o atletismo a toda a região, inclusive ao Porto Santo”, afirmou o responsável, tendo referido que esta modalidade continua a crescer, apesar de se registar um decréscimo nos escalões de formação devido à baixa natalidade. Além disso, as redes sociais obrigam a um trabalho constante para combater o sedentarismo jovem.

Em contrapartida, explica Egídio Olim, assiste-se a uma grande participação dos veteranos, tendo sido visível a participação de atletas com mais de 75 anos na Ribeira Brava.

A manhã ficou ainda marcada por uma prova de judo, a cargo do JudoBrava, e uma aula de grupo Les Mills Body Combat, do Ginásio Ascensão Gym. O PT Luís Ascensão destacou a importância deste evento, numa altura em que ainda se verifica muito sedentarismo em todas as idades, sendo necessário criar atividades que promovam mais e melhor qualidade de vida.

“Estas atividades não servem só para trazer mais pessoas para o exercício, são também importantes para motivar quem já pratica a não desistir e a permanecer treino após treino”, salienta o Personal Trainer.

O 1.º de Maio Desportivo continua a ser uma imagem de marca do município da Ribeira Brava com cada vez mais pessoas a praticar desporto.

Rafael Sousa, Vereador da Autarquia com a pasta do Desporto, deixou uma palavra aos atletas seniores que persistem ano após ano, assim como às crianças e jovens que começam a correr desde tenra idade. Destacou as mais-valias do atletismo que, pelo seu conjunto de regras e pela sua disciplina de treino “contribui em muito para o crescimento dos jovens como futuros adultos”.