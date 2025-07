A cantora, atriz e apresentadora brasileira Preta Gil morreu este domingo, aos 50 anos, num hospital nos Estados Unidos, onde estava internada desde maio. Diagnosticada com cancro colorretal em janeiro de 2023, enfrentava a doença há mais de dois anos.

Figura marcante da cultura brasileira, destacou-se pela carreira artística e pelo ativismo em prol dos direitos das mulheres, da comunidade LGBT+ e contra o racismo.

Filha do músico Gilberto Gil, Preta lançou o seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter, em 2003, durante o período em que o pai era ministro da Cultura no primeiro governo de Lula da Silva. Com uma carreira versátil, participou em telenovelas, apresentou programas de televisão e criou o popular “Bloco da Preta”, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Apesar de ter anunciado que o cancro estava em remissão, em agosto de 2024 revelou que a doença tinha regressado e se espalhado por outras partes do corpo.

Preta Gil deixa um filho de 28 anos, Francisco, membro da banda Gilsons, e uma neta de sete.