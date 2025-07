Joana Marques escolheu a Madeira como destino para uns dias de descanso, numa altura em que tem estado no centro das atenções devido ao processo que a opõe aos ‘Anjos’.

A humorista e locutora de rádio chegou à Região esta semana e tem partilhado momentos das suas férias através das redes sociais. Nas ‘stories’ publicadas no Instagram, é possível vê-la no Porto Moniz, junto às emblemáticas piscinas naturais, desfrutando da paisagem e do bom tempo madeirense.