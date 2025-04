A 23 de março, os Madeirenses escolheram a estabilidade e votaram, com responsabilidade, para um governo de quatro anos e meio.

Nestas eleições, ficou claro que as pessoas não estavam cansadas de eleições, mas sim de instabilidade. A população deu maioria de votos ao PSD Madeira para governar, tendo o nosso Partido dado um sinal importante de entendimento que veio garantir uma governação para a legislatura. O PSD, mais uma vez, soube entender-se com o seu parceiro de confiança - o CDS-PP - e estruturar um acordo sério para levar avante os destinos da Região.

Neste âmbito, é importante referir que o PSD de Miguel Albuquerque conseguiu um feito importante. Vamos aos números!

Os social-democratas conseguiram ganhar em 51 das 54 freguesias e em 10 dos 11 concelhos.

Depois de muitos anos – e este é um dado muito importante - o PSD conseguiu aumentar o número de votos. Em comparação com as eleições regionais de 26 de maio de 2024, Miguel Albuquerque conseguiu aumentar quase 13 000 votos, um feito fantástico que quase ninguém estava à espera. Em termos percentuais, isto também representou uma subida de 7,30%, se comparamos, também, com a última eleição.

Outro ponto interessante é que nestas eleições de 2025, foram às urnas mais 7051 pessoas do que em maio de 2024. Este é, claramente, um indicador de que o PSD Madeira recuperou votos de pessoas que tinham deixado de votar no seu partido e que, antes, preferiram abster-se do que votar numa outra força política.

Por outro lado, a votação do PSD Madeira permitiu recuperar a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, um lugar que está bem entregue a Rubina Leal, uma mulher que tem demonstrado, ao longo dos anos, muita capacidade de trabalho, de liderança e muita empatia. Torna-se, aqui, relevante mencionar a manutenção de dois dos Vice-Presidentes do Parlamento, cargos que, tenho a certeza, serão fundamentais nesta legislatura e que couberam, de forma justa, a José Prada e a Rafaela Fernandes.

Diante destes resultados e perante uma legislatura com uma base estável como esta, o nosso propósito tem de ser o de continuar a cumprir no rumo certo.

Não podemos perder a dinâmica económica e social que temos construído nestes últimos anos. Temos de continuar com o desemprego mais baixo do país, aumentar os salários, sermos cada vez mais competitivos do ponto de vista fiscal, atrair mais empresas para a zona franca, continuar a dar maiores incentivos fiscais às nossas empresas e continuar a lutar pelos direitos dos nossos trabalhadores. É essencial não perdermos a dinâmica que se tem construído na concertação social e reforçar o trabalho, de sempre, com os parceiros sociais.

Nesta legislatura, a aposta na habitação não pode parar. Aliás, a construção de mais de 800 habitações é fundamental para ajudar os casais jovens.

Nesta legislatura o Governo Regional vai inaugurar a maior obra do País - o Hospital Central e Universitário da Madeira, que vai trazer maior qualidade ao nosso Serviço regional de saúde.

Não podemos, igualmente, baixar os braços na luta por mais Autonomia e temos de reforçar o combate político em diversos setores.

Todos juntos, vamos continuar a cumprir. Pela Madeira e pelos Madeirenses.