É assim que saudamos os aniversários. Hoje quero falar de três.

LAUDATO SÍ

A 24 de maio de 2015 era publicada a «Laudato Sí», uma encíclica do Papa Francisco. Encíclica é uma carta, uma mensagem clarificadora, contendo princípios orientadores, para reflexão de toda a comunidade. A Laudato Sí fala dos cuidados a ter com a nossa casa comum, faz um apelo a que escutemos o grito da terra, destacando que toda a criação está interligada.

Refere que a nossa irmã terra, assumindo a linguagem de Francisco de Assis, que a nossa irmã terra clama contra o mal que lhe provocamos, por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens de que nos julgávamos proprietários, dominadores, com o direito de saqueá-la. Esquecemo-nos de que também somos terra. À vista da deterioração global do ambiente, o Papa Francisco dirige-se a cada pessoa que habita neste planeta, aludindo à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta porque, todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição para a desfiguração e destruição do ambiente.

OITENTA E OITO ANOS

DA CASA DO POVO DA CAMACHA

A 25 de maio de 1937 foi constituída a Casa do Povo da Camacha, uma das mais antigas da Madeira, instituída pelas mãos do filho da terra, Dr. Alfredo Maria Rodrigues.

Mantém a sua actividade ininterrupta desde a criação até os dias de hoje, erguendo-se entre as congéneres como uma referência.

A CPC sempre teve uma função social e cultural, numa terra serrana, onde não era fácil a vida.

Foi relevante para a segurança social dos proprietários de terrenos, sede da tuna de bandolins do Mestre Américo, nos anos quarenta, que desempenhou relevante papel cultural na freguesia, e levou longe o seu nome ao ter atuado fora da Ilha.

Relevante, também, por ter sido a sede do Grupo Folclórico, fundado em 1 de Novembro de 1948.A Casa do Povo da Camacha presidiu à ACAPORAMA durante largos anos.Com uma dinâmica em crescendo, a CPC alberga no seu seio muitos agrupamentos, como o referido Grupo de Folclore, a Orquestra de Bandolins, o Grupo de Teatro, o Centro de Dia, a Secção Desportiva, a Academia Sénior, o Núcleo Universitário.É uma IPSS – Instituição Particular de Segurança Social- sendo entidade gestora de muitos apoios e programas sociais.É uma guardiã de saberes e tradições, um polo que une gerações, nos mais diversos ramos da actividade cultural e lúdica.

500 ANOS DE CAMÕES.

Outro aniversário que não pode passar despercebido é o do nosso poeta maior. Pouco se sabe com clareza e certeza da sua vida. Sobre a infância tudo é conjectura.

Jovem ainda, terá recebido uma sólida educação, dominando o latim, com profundos conhecimentos de história e literatura. Certamente foi aluno de Coimbra.

Frequentou a corte de João III, envolveu-se, narra a tradição, numa vida boémia e turbulenta. Consta que, por conta dum amor frustrado, exilou-se em África, onde perdeu um olho numa batalha. Meteu-se em alhadas, acabando por partir para o Oriente, onde escreveu a sua obra mais conhecida, a enorme epopeia nacionalista, Os Lusíadas.

Sim, falo de Luis Vaz de Camões, a figura maior da nossa literatura, de quem se celebra no próximo dez de Junho, os 500 anos. Muito haveria a dizer do poeta lírico, épico...Só após a sua morte foi a sua vasta obra reconhecida como valiosa, de alto padrão estético, ganhando então prestígio nacional e internacional. Um dos enormes vultos da literatura mundial!