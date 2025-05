O Programa do XVI Governo Regional da Madeira será discutido ao longo da próxima semana no nosso Parlamento. Tendo em conta a forma abrupta como foram interrompidas as últimas legislaturas e que neste momento, estamos perante um quadro governativo e parlamentar estável, este é um programa para dar continuidade às políticas e estratégias que vinham sendo implementadas, sem nunca esquecer aquelas que são as grandes bandeiras do PSD, a defesa e aprofundamento da nossa Autonomia, a competitividade e crescimento económico, o investimento nas pessoas, nas famílias e nas empresas.

Acrescem a este programa, as respostas aos novos desafios que nos foram apresentados nos últimos tempos, fruto do maior desenvolvimento e crescimento económico, da maior longevidade e da necessidade de garantir a sustentabilidade energética e ambiental. A Saúde é uma prioridade. A Habitação é uma prioridade. A Coesão Social é uma prioridade. E são nestas três áreas onde residem os maiores desafios. O caminho para os próximos quatro anos está traçado e será executado por uma liderança forte, com rostos novos que trazem consigo o cunho pessoal que tentará fazer a diferença, para o futuro que agora nos é apresentado.

Verde: Nova Triagem na Emergência Pré-Hospitalar

O Serviço Regional de Proteção Civil tem dado provas de que as mudanças efectuadas não foram meras operações cosméticas, mas sim mudanças claras em termos de política e intervenção nesta área. Para além da nova central de comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro, que através do uso de novas tecnologias vai permitir activar meios de forma mais rápida, também vai passar a ser utilizado o sistema de triagem de Manchester nas chamadas de urgência. Isto vai permitir que os 60% de chamadas com situações não urgentes, não atrasem a resposta a quem está verdadeiramente a passar por uma situação urgente. A primeira medida retira 30 segundos à resposta e a segunda filtra os casos não urgentes, o que permite maior celeridade e eficiência no socorro. As duas juntas coadjuvam-se para encurtar tempos, ganhar assertividade na resposta e adequar meios de intervenção. Podem fazer toda a diferença entre a vida e a morte.

Amarelo: Eleições Legislativas Nacionais

Com a aproximação do dia 18 de maio, a sondagem Expresso/SIC, aponta para uma tendência favorável ao PSD, que surge como o partido com maior intenção de voto. Esta intenção de voto e de vitória do PSD, insere-se num contexto político marcado por uma crescente exigência dos eleitores por estabilidade governativa. Nesta mesma sondagem, uma larga maioria dos portugueses expressa uma clara preferência por um governo de maioria absoluta, independentemente da força partidária que a conquiste. Esta vontade reflete o cansaço do eleitorado com os impasses parlamentares e as constantes negociações entre partidos que têm caracterizado os últimos anos. A instabilidade legislativa, aliada ao adiamento da resolução de problemas estruturais do País, reforçam a ideia de que um executivo com maioria absoluta poderá garantir uma governação mais sólida, previsível e de maior eficácia. Na Madeira, o sinal foi dado. Seguirá o País este repto?

Vermelho: Rádio a Pilhas

No início da semana, Portugal Continental voltou a viver um dia no século XV. A falha no fornecimento eléctrico mostrou as nossas fragilidades e a nossa falta de preparação perante uma situação estas. A corrida aos supermercados rapidamente tornou-se num sprint até à rede multibancos colapsar e nos lembrarmos que perdemos o hábito de ter dinheiro físico connosco. Voltou-se a andar de autocarro, de táxi e a pé. Voltou-se a dar importância ao sentido de unidade e comunidade e a dar valor aos serviços essenciais. A pausa forçada serviu principalmente para reflexão sobre a nossa dependência das novas tecnologias e para lembrarmos o quão bom é termos um rádio a pilhas.