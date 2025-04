Coisas difíceis de escrever acontecem quando não temos nada para dizer, um sonambulismo intelectual, podemos dizer. O que provoca esse sonambulismo? É a questão que muitos vezes me atormenta, é algo que tento responder sem ter grande certeza de como procurar essa resposta. Muitas vezes expando a procura por todos os meandros possíveis e imagináveis, mas a pergunta continua a pairar, como um sono flutuante sobre a minha cabeça.

Será que o mundo atual provocou-me esse sonambulismo? Aqui entra a parte de responder à questão com outra, é o fugir das responsabilidades, das minhas, como é óbvio, e também de tentar compreender a humanidade, agora, altamente influenciada por ecrãs, teclados e realidades virtuais.

Uma influência que ajuda a emburrecimento, mas que não provoca o sonambulismo intelectual, em último caso deveria despertar o mesmo. Como já percebemos sonambulismo e emburrecimento, são coisas distintas, deveremos classificar um e outro? Ou será uma perda de tempo? Tempo esse que atualmente nos consome por dentro e por fora, de diversas formas e feitios, e para o qual nunca temos tempo. Tentarei classificar, assim poderá também ser mais fácil acordar deste sonambulismo.

Emburrecimento, de maneira rápida e simples, acontece quando começamos a trocar significados e perdemos a noção das coisas. Quando nos preocupamos mais com sensações do que com factos.

A crença toma conta de nós e a ciência fica para trás, os grandes pensadores passam a ser os influenciadores e os pensamentos passam a ser impingidos, em vez de ajudarem a pensar.

É uma linha de montagem numa fábrica, é a automação pensativa, é a ausência intelectual, são as sensações, o alinhamento dos chakras, são as pseudo-ciências em massa.

Sonambulismo intelectual, é a dormência do intelecto. É o pensamento que fica contraído, que se retraí no meio de tantas sensações, é o cansaço de estar numa luta contra o tempo da desinformação. É um sentimento de perda, dos valores, de humanidade, de compaixão, compreensão. É também o sentido crítico que se esmorece perante o emburrecimento, é luta de David perante a derrota clara da destruição do mundo em geral. Acaba por ser uma autocensura, o pior tipo de censura, perante a intolerância que o mundo vai tendo, mundo esse que se esquece do cinzento, e da massa, no meio de tanto preto e branco.

Mas o que provoca esse sonambulismo? Continuámos na mesma. A procura por respostas não parece ter fim. Já não há filósofos, já não há críticos, a crise de sonambulismo já vem há muito tempo a ser sentida, acabamos por não ter um despertador interior que toque. Ando perante uma multidão, mas continuo a dormir e remeto-me ao silêncio.