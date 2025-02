O debate sobre a justiça fiscal tomou um novo rumo com a proposta de um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) progressivo, tal como descrito no estudo do FMI “Designing a Progressive VAT”, de Abril de 2024, de Rita de la Feria e Artur Swistak. Embora a intenção subjacente a esta proposta – reduzir o impacto regressivo do IVA – possa parecer nobre, o IVA progressivo é, em última análise, um erro. Mina os princípios fundamentais da tributação, põe em perigo a privacidade e ignora soluções mais eficazes para garantir a justiça económica. Em vez de modificar o IVA para incluir elementos redistributivos (tornando-o efetivamente progressivo), deveríamos reduzi-lo para todos e transferir a carga fiscal para os rendimentos gerados através da automação, da inteligência artificial (IA) e da robótica.

O IVA é um imposto de consumo neutro concebido para ser simples e eficiente. Tornar o IVA progressivo altera o seu carácter fundamental, mudando a sua função de um imposto neutro sobre o consumo para um com objetivos redistributivos, o que pode exigir mecanismos administrativos adicionais para a implementação da compensação em tempo real, como defendido pelos autores do estudo. O pressuposto de que as famílias com rendimentos mais baixos exigem uma compensação em tempo real no ponto de venda corrói os princípios do mercado livre. A abordagem da desigualdade deve ser feita de forma transparente – através da tributação do rendimento ou de programas sociais directos – e não através da distorção do IVA.

Um elemento central da proposta do estudo do FMI é a compensação em tempo real, exigindo uma recolha extensa de dados sobre as compras individuais. Isto levanta sérias preocupações em matéria de privacidade, uma vez que os governos necessitariam de monitorizar e armazenar as transacções financeiras, o que poderia levar à vigilância do consumidor. Tal sistema corre o risco de excesso e abuso do Estado, uma vez que os dados podem ser utilizados indevidamente para engenharia social ou tributação punitiva. A erosão da confidencialidade financeira supera em muito os alegados benefícios da redução da regressividade do IVA.

Se o objectivo é a justiça económica, o IVA progressivo não é a solução. Em vez disso, os decisores políticos deveriam transferir a tributação do consumo para as receitas geradas pela automação, IA e robótica. À medida que as máquinas substituem o trabalho humano, os seus proprietários colhem os frutos de tais investimentos, ao mesmo tempo que contribuem menos para as receitas públicas, nomeadamente para os sistemas de Segurança Social. Um sistema mais equitativo reduziria as taxas de IVA, ao mesmo tempo que introduziria impostos específicos sobre os lucros provenientes da automatização. Esta abordagem garante que a produtividade económica – e não o consumo diário – suporta a carga fiscal, adaptando-se às realidades de um mercado de trabalho cada vez mais moldado pela IA.

O estudo do FMI apresenta uma intervenção bem intencionada mas falhada. O IVA progressivo distorce a neutralidade, cria precedentes perigosos para uma supervisão estatal sem precedentes e não consegue resolver o verdadeiro problema – a riqueza não tributada proveniente da automatização. Em vez de complicar o IVA, deveríamos reduzir as taxas para todos, garantindo ao mesmo tempo que os avanços tecnológicos contribuem com a sua quota-parte justa. Uma economia “justa” tributa as máquinas, não as pessoas que delas compram.