Muitas vezes oiço, sobre patifes, palavras que me inquietam. Custa-me que defendam o indefensável. Dizerem-me que o Sócrates ainda se vai safar, é uma coisa. E eu acredito! Ou safar-se ou desfalecer antes da sentença é o mais provável... Mas que “ele é que a sabe toda”? Que um Salgado “era muito à frente”? Vá, esse bate certo. Tão à frente que já foi desta para Amelhor, mas o corpo é que se atrasou e ainda por aqui anda.

Que um Berardo “é muito esperto”? Bem, só se a definição mudou e esperteza, hoje em dia, mede-se numa escala de trafulhice.... Do género: burla de 50 a 500€ - burro que se julga esperto. 500 a 5 mil - muito pouco esperto. 5 mil a 50 mil - espertinho, mas pouco. 50 mil a 500 mil - esperto. De 500 mil a 1 milhão - esperto para caraças. De milhão para cima - espertalhão. Mas, mil milhões?! Pufff, sei lá. Joe Expert Berardo? Só pode.

Então não é que o comendador, um advogado e o marido da manicure deste, são acusados de burla qualificada de mil milhões de euros?! São pois. Pelo menos é o que defende o Ministério Público. Segundo este, os 2 primeiros engendraram um plano e usaram o terceiro como proponente de uma ação cível com vista a afastar os credores da Associação Coleção Berardo.

Esperem, há mais. Vejam se adivinham quem era o advogado do marido da manicure?! Isso. O primo do advogado do Berardo. Ficava tudo, portanto, em família. Enfim... Sempre ouvi dizer que aves da mesma plumagem voam juntas, mas neste caso eu confesso que tenho dificuldade em perceber quem é o maior “moda foca”. Se o Joe, se o Dr. André Luís Gomes.... É que, não menosprezando o QI de um tipo que diz sobre Jardim Gonçalves que este “vai acabar mal. Não se pode ser acima da lei”, mas julga que está. Ou que o aponta como “um homem que levou à bancarrota e tem uma passadeira vermelha estendida pelos políticos” e é, também ele, paparicado por eles, não deve ser capaz de sozinho, traçar planos tão “ambiciosos”.

E um advogado que o defenda devia, na minha modesta e leiga opinião, arriscar-se a ser preso também. Sim, desculpem-me os causídicos honestos, mas para mim um causídico que defende um fulano destes não pode ser honesto. Se aos médicos é exigido um juramento de Hipócrates, alguns advogados parecem ter jurado ser hipócritas. É incrível vê-los desenhar defesas de tipos que a única coisa que merecem é mão pesada.

Era o mesmo que chegarem ao hospital e terem à espera um médico de defesa, um de acusação e um terceiro que ia decidir o plano de tratamento conforme os argumentos de cada um. Arriscar-se-ia a que, com base numa anamnese deturpada e sintomas distorcidos, fosse operado às hemorroidas com queixas de conjuntivite. Seria o chamado “olho por olho” ...

Quem não parece conhecer esse ditado deve ser um emigrante que foi atropelado perto das 3 da manhã no Bairro de Santo Amaro. Segundo as testemunhas, que prontamente alertaram os Bombeiros, o atropelamento foi seguido de fuga... Mas, desta feita, quem fugiu não foi o condutor, como de costume. A fuga foi do atropelado. Sim, a correr meio cambaleante, lá foi o fulano se meter em casa e de lá não mais saiu. Nem mesmo quando a PSP lhe bateu à porta. Às tantas, na terra dele, não é só quem bate por trás que paga... Ou então foi o carro que se apresentou pela direita... Ou não tinha inspeção! Sei lá.

O que sei é que, para os lados do Estreito de Câmara de Lobos também houve mais um acidente caricato. Desta feita foi um despiste... A vítima, de 60 anos, foi transportada ao Hospital Nélio Mendonça com escoriações. Já a cadeira de rodas elétrica em que seguia apresentava chapa batida e riscos na pintura. Se não tiver sido por excessos (de álcool ou de velocidade), o seguro pega. Digo eu.

PS, abraço solidário para o polícia reformado que matou a sogra em Alijó. A senhora tinha 84 e ele 64. Ao que parece ele tinha depressão e desaguisados antigos com a malograda. Foi adiando, adiando, adiando... Até que na madrugada de sexta (para sábado, como se existissem madrugadas de sexta para outro dia da semana), pelas 4h, pegou na caçadeira e deu-lhe um tiro. Morreu enquanto dormia... E ele agora vai ter o eterno descanso. Força guerreiro.