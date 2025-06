O Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, celebrado a 20 de junho, instituído pela ONU, tem como objetivo promover a conscientização global sobre os perigos do discurso de ódio e a importância de combatê-lo.

Vivemos em sociedades que valorizam a liberdade de expressão, mas é fundamental lembrar que os direitos vêm acompanhados de deveres. A liberdade de expressão não deve ser usada para justificar ofensas, preconceitos ou incitação ao ódio. Os nossos direitos terminam exatamente onde começam os direitos dos outros. A linha que separa opinião de discriminação pode parecer subtil, mas é muito importante. O equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é o que sustenta a convivência numa sociedade democrática.

Quando a expressão se transforma em ofensa, incitação ao ódio, discriminação ou violência, ultrapassa os limites da liberdade e passa a ser um ataque à dignidade humana. Atualmente, a sua disseminação é mais fácil no meio digital, onde as redes sociais e outras plataformas online podem amplificar mensagens nocivas, muitas vezes protegidas pelo anonimato.

O discurso de ódio não é apenas um problema social e tem impactos no plano psicológico individual. Para quem é alvo, essas palavras afetam a autoestima, alimentam sentimentos de medo, insegurança, exclusão e isolamento social, e podem levar a quadros de ansiedade e depressão. O ódio repetido em palavras transforma-se, muitas vezes, em ódio internalizado, com consequências emocionais.

Quando o discurso de ódio não é combatido, torna-se banal, reduz a sensibilidade à violência, alimenta a divisão entre grupos, impede o diálogo, reforça estereótipos e aprofunda conflitos. Uma sociedade que tolera o discurso de ódio enfraquece os valores democráticos e os princípios dos direitos humanos.

Quem propaga o discurso de ódio muitas vezes fá-lo a partir de emoções como frustração, medo do diferente, insegurança ou influência de grupos intolerantes. É um ciclo que se retroalimenta, onde a falta de empatia e o desconhecimento sobre o outro abrem espaço para o preconceito. Combater o discurso de ódio não significa limitar a liberdade de expressão, mas sim garantir que essa liberdade não seja usada como instrumento de violência simbólica, opressão ou incitação à discriminação.

O combate ao discurso de ódio não se faz apenas por meio de leis e punições, ele começa dentro de cada um de nós: no cuidado com as palavras, na escuta ativa, na valorização da diversidade e no compromisso diário com o respeito. É um exercício de cidadania, é reconhecer que todos temos deveres: o dever de respeitar, de ouvir e de conviver com as diferenças.

Promover a tolerância e a inclusão começa com atitudes simples: pensar antes de falar, refletir sobre o impacto das palavras, rejeitar gracejos ofensivos, corrigir discursos discriminatórias e apoiar quem sofre com o preconceito. É essencial fomentar a educação para os direitos humanos, a empatia e o respeito à diversidade, criando espaços de diálogo e escuta mútua.

Neste dia, sejamos agentes de mudança. Usemos o discurso para construir pontes, não muros. A liberdade de expressão deve ser uma ponte para o diálogo, não uma arma para o ataque. Respeitemos os direitos dos outros como desejamos que respeitem os nossos. Uma sociedade verdadeiramente livre é aquela em que todos têm espaço para existir com dignidade.