A previsibilidade é essencial. Em todas as áreas a segurança é o ponto de partida do avanço. Mas no mundo dos negócios a importância da estabilidade amplifica-se, a sustentabilidade financeira só o é possível com o garante de uma estratégia definida numa escala macro de médio e longo prazo.

A atração de investimento é reflexo direto de muitos parâmetros, mas em grande parte o maior decisor é a fiabilidade de crescimento económico constante.

A indefinição política e governativa é um dos maiores entraves ao desenvolvimento económico e como resultado deste abrandamento, assiste-se a um enfraquecimento da confiança dos investidores e logo uma maior dificuldade na implementação dos projetos.

Um dos fatores com maior peso na escolha geográfica de investimentos está relacionada com a estabilidade e políticas governativas, com quadros legislativos e fiscais estáveis, com políticas claras e transparentes de fomento ao investimento.

O tecido empresarial com a sua ação e os seus investimentos pretende evitar cenários desfavoráveis tal como aconteceu em Itália e em Espanha onde a fragmentação política resultou em cenários complexos e consequentemente em impossibilidade de implementação de projetos reformistas e políticas de desenvolvimento sustentável.

A instabilidade governativa, com alterações de políticas, é geradora de um ambiente pouco favorável à inovação e ao surgimento de novos investimentos e projetos que irão induzir a um crescimento económico e à criação de postos de trabalho.

Um governo funcional é consequentemente o restaurar da confiança dos agentes económicos assegurando que a Madeira pode competir num mercado global cada vez mais exigente.

A Madeira necessita de continuar a trabalhar na senda do crescimento económico onde tem permitido a criação de riqueza, a elevada taxa de empregabilidade, mão de obra qualificada e o aumento dos salários sendo que todos estes fatores a tornam num local favorável para investir e viver.