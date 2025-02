No passado dia 13 de janeiro abriu o segundo aviso para a entrega de candidaturas ao Sistema de Incentivos à Descarbonização dos Transportes Terrestres na Região Autónoma da Madeira, o “Descarbonizar_RAM”, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Podem beneficiar desta medida pessoas singulares e coletivas, com domicílio fiscal na Região. No primeiro caso, os apoios são limitados à compra de um veículo, cujo valor global não ultrapasse os 62.500,00€, estando o subsídio a fundo perdido fixado nos 6.000,00€ para beneficiários com rendimentos até ao 6.º escalão do IRS, e de 5.000,00€ para os demais beneficiários.

Já no caso das pessoas coletivas, os apoios estão fixados nos 5.000,00€ por veículo, podendo ser apoiados até 10 veículos por entidade, valor este que sobe para os 6.000,00€ se adquirido por Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras instituições de cariz social equiparadas, ou por entidades do setor do táxi.

Havendo no mercado um leque cada vez mais alargado de veículos 100% elétricos, com linhas modernas e apelativas, e com baterias com cada vez maior autonomia, esta poderá constituir uma excelente oportunidade para a compra deste tipo de veículos.

Estes incentivos vêm juntar-se aos apoios para a aquisição de autocarros limpos afetos ao transporte público rodoviário regular de passageiros e à aquisição de postos de carregamento, cujo prazo para apresentação de candidaturas termina no final do corrente mês de fevereiro (https://imt.madeira.gov.pt/).

Malas alheias em São Bento

Depois de notas, foram agora descobertas malas para os lados de São Bento no gabinete de um deputado. A cena é caricata, mas não deixa de ser preocupante, já que é mais um episódio que vem desacreditar a já desprestigiada classe política.

No caso, a principal responsabilidade é do Chega, que foi quem acolheu o candidato nas suas listas, mas no final o problema é sempre o mesmo: a falta de atratividade da política para acolher os melhores da nossa sociedade.

Furacão Trump

Faz hoje duas semanas que Donald Trump tomou posse como Presidente dos EUA. Só no primeiro dia assinou 100 ordens executivas, das quais 78 para fazer marcha atrás nas decisões do seu antecessor.

Foram para todos os gostos, com implicações internas e externas, que não podem deixar ninguém indiferente e muito menos tranquilo. Quase ninguém escapou. Na ordem externa, quem atrapalhar é punido com direitos aduaneiros. No mínimo.

Como não podia deixar de ser, a UE não poderia escapar a este autêntico furacão, tendo sido um dos alvos de Trump, sobretudo devido à excessiva regulamentação, que atrapalha os negócios das multinacionais americanas.

Estando Bruxelas focada em servir de modelo para o resto do mundo, sobretudo nas práticas ambientais e comerciais, seguindo um altruísmo ingénuo e cego, é bom de ver que isto só pode acabar mal para nós, europeus.