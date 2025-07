A candidatura sobre o mote, “Fazer Diferente” é mais do que uma promessa: é um compromisso com cada funchalense que acredita que o futuro da sua cidade pode ser mais justo, mais verde, mais acessível e mais humano. A minha candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal do Funchal nasce da vontade de transformar a cidade que amamos num lugar onde as prioridades são as pessoas, o ambiente e a qualidade de vida.

O Funchal merece soluções inovadoras para velhos problemas. O impacto do trânsito nas nossas ruas, nos nossos dias e no nosso bem-estar já não pode ser ignorado. Queremos promover uma rede de mobilidade eficaz, acessível e ecológica, com transportes públicos reforçados e melhor integrados, criando alternativas reais ao uso excessivo do automóvel. A par disso, propomos uma revisão profunda dos estacionamentos da cidade, para que estejam ao serviço das pessoas — organizados, funcionais e pensados para todos.

Mas fazer diferente também é cuidar da cidade como quem cuida de um jardim. Queremos recuperar o nosso arvoredo, proteger o verde urbano e garantir a manutenção dos jardins públicos como espaços de encontro, lazer e saúde comunitária. Porque o espaço público deve ser uma extensão da dignidade de quem nele vive.

Assumimos com determinação o avanço dos planos municipais para a igualdade, conscientes de que uma cidade inclusiva é aquela que não deixa ninguém para trás. Propomos também um regulamento municipal atualizado para a proteção animal — porque o respeito pelos seres vivos é um reflexo direto do nosso carácter coletivo. Propomos ainda a criação de uma Comissão Municipal de Proteção da Pessoa Idosa, focada na promoção da autonomia, na prevenção do isolamento e na dignificação do envelhecimento.

No campo da habitação, é tempo de rever modelos e práticas que já não respondem às necessidades dos nossos dias. Defendemos medidas concretas de apoio à habitação, incluindo a revisão das taxas municipais e a desburocratização dos processos de licenciamento para habitação própria permanente. O parque público de habitação deve ser mantido, valorizado e ampliado com responsabilidade e visão.

A nível interno também é fundamental haver mudanças. Defendemos um modelo de trabalho flexível, a par do que já é concretizado em outros Municípios pelo País, onde a conciliação da vida pessoal-profissional e familiar não são apenas palavras bonitas, mas ações concretas que facilitam a vida de quem trabalha e dá de si à causa pública.

Apresento-me com uma equipa igualmente jovem e trabalhadora, que conhece a capital da Região, com todas as suas potencialidades e vulnerabilidades e que está preparada para mais do que dar voz, garantir trabalho sério e responsável a pensar nas pessoas em primeiro lugar. Queremos garantir um lugar na Assembleia, onde tanta falta o PAN faz na defesa das causas que são de todos e todas nós. Dia 12 de outubro, não apresentamos apenas medidas soltas, nem levamos apenas os problemas que já são conhecidos, levamos uma visão diferente de um Funchal com futuro.

Fazer diferente pelo Funchal significa ouvir quem nunca foi ouvido, abraçar causas que esperam há demasiado tempo e agir com coragem perante o que precisa de mudança. Esta candidatura é, acima de tudo, uma convocação à esperança. À esperança de que podemos construir, juntos e juntas, uma cidade mais equilibrada, mais humana, mais nossa.

Queremos tornar o Funchal, um Município exemplar, que inspire outros a seguir um caminho verde, progressista e inclusivo e que nos encha de orgulho.