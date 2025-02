Na senda de uma maior consciência para com as causas ambientais, plasmada na resolução n.º 48/13, de 8 de outubro de 2021, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como direito Humano, o acesso a um ambiente limpo, saudável e sustentável, aliado à evolução dos sistemas de saúde e como tal maior acessibilidade e consumo da mais custo-efectiva tecnologia em saúde, o medicamento, torna premente o surgimento do conceito da Farmacologia Ambiental.

Este é um conceito ainda recente que açambarca um vasto leque de acções, que vão desde a investigação e desenvolvimento, até à utilização e descarte do medicamento. Por ser um conceito recente, o termo que o identifica ainda não está perfeitamente estabelecido, sendo que os autores sem haver consensos, falam de Ecofarmacologia, Farmacoeambientologia, etc, eu optei pelo termo Farmacologia Ambiental.

Falemos então da utilização e descarte do medicamento, por ser aquele onde o cidadão tem um papel de relevância extrema, e um impacto directo, no uso responsável do medicamento, para com a sua Saúde, para com a Saúde dos outros e para com o meio Ambiente que o rodeia.

Para além de uma utilização racional do Fármaco respeitando as 5 regras maiores: medicamento certo; na dose certa; no momento certo; para o doente certo; ao preço certo, gerando o menor desperdício possível do medicamento, adquirindo apenas as quantidades a utilizar, é necessário, direi obrigatório o descarte correcto dos medicamentos que já não utiliza/necessita e os que estão fora de prazo, mas também os materiais usados no acondicionamento e embalagem dos produtos (cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, ampolas, bisnagas, etc.). Onde? Nos pontos de recolha oficiais, na Região Autónoma da Madeira são 64 as Farmácias aderentes.

Porque é então relevante falarmos sobre este assunto?

Porque há um impacto documentado no meio ambiente dos medicamentos.

Primeiro perceber que os medicamentos chegam ao meio ambiente através da natural excreção dos medicamentos após toma (urina, fezes, suor, lágrimas, sémen etc, inevitável e de controlo muito dificultado), através das descargas relacionadas com o fabrico, e finalmente com o descarte dos medicamentos não utilizados e ou fora de prazo, onde detemos um papel importantíssimo.

Nos últimos anos a capacidade de deteção de medicamentos no meio ambiente melhorou imenso, permitindo hoje detectar quantidades ínfimas dos mesmos, e mensurar dentro do possível os seus efeitos, nos EUA foram detectados mais de 56 medicamentos nas águas de consumo, em Portugal os estudos indicaram a presença de, até 30 compostos medicamentosos, em quantidades sem impacto para o ser humano, mas para a fauna sim. Observemos que, por causa dos níveis de contraceptivos nas águas os peixes feminilizam, a quantidade de ansiolíticos/calmantes aumenta a agressividade dos peixes, e sabemos que o paracetamol tem impacto nos genes de algumas espécies de ameijoa e até de enguias.

A Região Autónoma da Madeira é ainda, a par com a Região Autónoma dos Açores, uma das zonas do país com pior valor de recolha de medicamentos não utilizados ou fora de prazo, analisando os dados da Valormed, verificamos que a recolha per capita na Madeira fica-se pelas 73.05g per capita versus o território Continental com 118.89g per capita (dados do relatório de actividades completo de 2023 Valormed).

Temos um dever a cumprir e precisamos de todos, vamos entregar os medicamentos fora de prazo e ou restos de medicamentos nas Farmácias aderentes à Valormed.

“Aquilo que vive cá, é mais real que nós” diz-nos Steinbeck, por estarmos de passagem nesta dimensão, compete-nos deixar tudo melhor do que encontramos, enquanto investimento num futuro para as gerações vindouras.