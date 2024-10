À medida que as eleições presidenciais de 2024 se aproximam, os fracassos do bipartidarismo americano são mais claros do que nunca. Em vez de promover a cooperação e o compromisso, o sistema bipartidário aprofundou a polarização e paralisou a governação. Pior ainda, o bipartidarismo, na sua forma atual, não só prejudicou a democracia, como também assegurou que a Constituição dos EUA permaneça uma relíquia intocável do passado, mal adaptada aos desafios do século XXI.

A Constituição dos Estados Unidos, embora tenha sido um feito notável no seu tempo, foi escrita há mais de 230 anos num mundo muito diferente do atual. Os “Pais Fundadores” não poderiam ter previsto a ascensão da economia digital, a globalização do comércio ou as ameaças existenciais colocadas pelas alterações climáticas. No entanto, a Constituição tem-se mantido praticamente inalterada, protegida de uma reforma séria pela própria natureza do bipartidarismo polarizado do país. O resultado é um sistema político cada vez mais em desacordo com as necessidades de uma sociedade moderna.

Por detrás da disputa bipartidária está um problema mais profundo: a incapacidade do sistema político americano em evoluir. O bipartidarismo ossificou a paisagem política, impedindo o tipo de reformas constitucionais que muitos acreditam serem urgentemente necessárias. No entanto, qualquer esforço sério para reformar estas instituições é impedido pelo sistema bipartidário, que tem todo o interesse em manter o status quo.

Esta incapacidade de reforma é particularmente evidente no contexto de um mundo que está a mudar rapidamente. Considere-se o facto de a Constituição dos EUA só ter sido alterada 27 vezes desde a sua criação, tendo a última alteração substancial - a redução da idade de voto para 18 anos - ocorrido há mais de 50 anos. Compare-se isto com países como a Alemanha, que actualiza regularmente a sua Lei Fundamental, ou mesmo o Reino Unido, cuja Constituição não escrita permite uma governação mais flexível. Os Estados Unidos, pelo contrário, agarram-se a um documento do século XVIII enquanto enfrentam problemas do século XXI.

O sistema bipartidário americano cria um ambiente legislativo em que a mudança é vista como uma ameaça e a reforma constitucional torna-se quase impossível. Qualquer discussão séria sobre a alteração da Constituição - quer se trate de reformar o Colégio Eleitoral, de abordar as nomeações vitalícias do Supremo Tribunal ou de reconsiderar a Segunda Emenda - é rapidamente encerrada, não por consenso público, mas por um impasse partidário (ou um acordo bipartidário que sirva interesses mútuos).

A próxima eleição Harris vs. Trump ilustra na perfeição esta paralisia. Harris, apesar da sua retórica progressista, actua dentro dos limites de um partido que tem pouco apetite por mudanças constitucionais profundas. Do mesmo modo, o apelo populista de Trump centra-se em grande medida na manutenção das estruturas que lhe permitiram prosperar politicamente, em vez de as reformar.

O mais provável é que nenhum dos candidatos aborde as reformas constitucionais necessárias para tornar a governação americana mais eficaz, representativa e capaz de responder aos desafios modernos. Em vez disso, ambos se envolverão na conhecida dança do partidarismo, em que ganhar as eleições é mais importante do que corrigir o sistema.

Entretanto, a própria Constituição permanece quase sacrossanta, imune ao tipo de análise crítica que lhe permitiria evoluir. Por exemplo, o Colégio Eleitoral, um sistema concebido no século XVIII para ter em conta as limitações de comunicação e de deslocação numa república incipiente, tornou-se agora uma fonte de crises eleitorais frequentes. Em 2000 e novamente em 2016, o Colégio Eleitoral produziu resultados que contradiziam o voto popular, uma situação que só aprofundou o sentimento de ilegalidade e de desrespeito pela lei.