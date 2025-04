A Madeira atravessa um momento particularmente relevante na sua busca pela estabilidade económica sustentável onde, beneficiando de um contexto político estável, encontra-se numa posição privilegiada para consolidar a sua estabilidade económica e reforçar a atratividade para o investimento. O resultado expressivo das últimas eleições legislativas regionais, sob a alçada de uma maioria clara e inequívoca, vem reforçar esse potencial e transmitir de forma clara aos investidores e agentes económicos, que há motivos para continuar a acreditar que a Madeira é um polo importante de fiscalidade competitiva, de incentivo à inovação, de promoção da internacionalização e da valorização da qualidade de vida.

Este novo ciclo é uma afirmação clara de que as pessoas estão cansadas de promessas vãs, ansiando por políticas bem direcionadas, por uma visão estratégica para que a região continue a trilhar um caminho de crescimento sustentável e inclusivo.

O resultado dessas eleições, mais do que a afirmação de um partido, é uma vitória da Madeira e dos madeirenses. A vitoria dos que procuram por uma fiscalidade competitiva, por uma continuidade de investimento na inovação e na potenciação do tecido empresarial madeirense. Os investidores, certos do equilíbrio das políticas de investimento, serão o garante para a criação de mais emprego qualificado e para o aumento da competitividade da região.

A Madeira, com a seu ambiente seguro, oferece condições ideais para a instalação de empresas e para a fixação de profissionais altamente qualificados. A qualidade de vida é um fator determinante na atração de investimento e na retenção de talento, e a Madeira com a suas infraestruturas adequada e com um ambiente natural privilegiado, posiciona-se como um destino estratégico tanto para investidores como para talentos que procuram qualidade de vida aliada a boas oportunidades de crescimento profissionais e empresariais.

A Madeira e os Madeirenses estão de parabéns pela sua visão estratégica e pela validação do que foi, e do que é, o verdadeiro investimento no futuro.