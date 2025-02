Engenharia Biomédica e Engenharia Física e Computacional são as duas novas licenciaturas oferecidas pelas UMa, já no próximo ano letivo (a iniciar em setembro de 2025).

A Engenharia Biomédica visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para a saúde, envolvendo áreas como imagiologia médica, dispositivos biomédicos, biomateriais e sistemas de gestão de saúde. O engenheiro biomédico projeta equipamentos para diagnóstico, tratamento e monitorização, além de explorar a engenharia de células e tecidos, a instrumentação eletrónica e a inteligência artificial.

A Engenharia Física e Computacional é uma área multidisciplinar que combina os princípios da física com técnicas avançadas de computação para resolver problemas complexos e desenvolver novas tecnologias. Esta área utiliza métodos computacionais para simular e modelizar fenómenos físicos da natureza e da tecnologia, permitindo a análise e a previsão de comportamentos em sistemas que seriam difíceis ou impossíveis de estudar experimentalmente. Não existe em Portugal nenhuma licenciatura com a mesma designação, ou seja, que abrace as duas áreas do conhecimento.

O que faz um engenheiro biomédico?

Com uma formação multidisciplinar, um engenheiro biomédico pode trabalhar tanto no sector público (hospitais e agências de regulação de saúde), como no sector privado - indústria.

Podem desenvolver e comercializar equipamento para monitorização e cuidados de saúde e investigação; conceber e testar novos produtos; fazer consultoria sobre sistemas de saúde e para a seleção e a utilização de equipamento médico e supervisão do seu desempenho e manutenção; desenvolver sistemas que requeiram conhecimento profundo dos sistemas vivos e da tecnologia;

O que faz um engenheiro físico e computacional?

Também com uma forte formação multidisciplinar e assente nos princípios científicos da engenharia, os graduados em Engenharia Física e Computacional poderão trabalhar na indústria de alta tecnologia, automóvel, aeroespacial, saúde, big data, inteligência artificial, automação e controlo, robótica, investigação e desenvolvimento, realidade virtual e aumentada e segurança cibernética.

As duas licenciaturas são apoiadas por Centros de Investigação financiados pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), com a classificação de Excelente, com investigadores que se encontram entre os mais citados do mundo nas respetivas áreas, que serão também professores nas duas licenciaturas. Os estudantes terão aulas em alguns dos laboratórios desses Centros de Investigação. A Licenciatura em Engenharia Física e Computacional tem o suporte e a experiência dos docentes do Departamento de Física, com mais de 25 anos de trabalho com a indústria internacional de alta-tecnologia,

Ambas as áreas são incríveis e podem abrir portas para um futuro brilhante. Se pretendes ajudar a transformar a saúde com tecnologia, escolhe a engenharia biomédica. Se pretendes criar ciência e tecnologia para o futuro, escolhe engenharia Física e Computacional.

O acesso a ambas as licenciaturas, deverá ser efetuado através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, tendo como provas de ingresso Física e Química e Matemática. Também estarão disponíveis vagas para o ingresso através dos regimes de mudança de par instituição/curso e Concursos Especiais.

Se quiseres saber mais sobre estas novas licenciaturas podes consultar o site da UMa (www.uma.pt).