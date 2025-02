A recente deslocação da Académica da Madeira ao Reino Unido não é apenas mais uma iniciativa cultural, é um passo significativo na valorização da identidade madeirense além-fronteiras e no fortalecimento das relações académicas internacionais. Durante duas semanas, a nossa Instituição promove dezenas de atividades de difusão das Artes, da História e da Cultura Madeirense, pelo contacto com a diáspora e pela criação de oportunidades para os estudantes da Universidade da Madeira. Em paralelo com esta atividade, várias reuniões estão a ser desenvolvidas com universidades britânicas de renome mundial, para troca de experiências e boas práticas, além da partilha de políticas de ensino superior no associativismo estudantil.

A importância desta iniciativa assenta em vários eixos. Em primeiro lugar, há a preservação e divulgação da cultura madeirense entre as comunidades emigrantes. A programação, composta por concertos, apresentações de obras como História da Madeira, de Rui Carita, e de encontros com associações locais, funciona como um elo de ligação dos madeirenses residentes no Reino Unido e dos lusodescendentes com a sua herança madeirense. Num contexto de crescente afastamento das novas gerações da cultura de origem, eventos como estes assumem um papel determinante na construção da identidade cultural.

A programação destaca-se pelo seu caráter estratégico na internacionalização do ensino superior madeirense. A introdução de reuniões com associações estudantis britânicas revela uma estratégia inovadora da Académica da Madeira. Conhecer a realidade do ensino superior no Reino Unido, compreender as oportunidades e desafios pós-Brexit e estabelecer parcerias com instituições académicas britânicas são passos essenciais para preparar os estudantes madeirenses para um mundo cada vez mais globalizado. Estas interações podem, no futuro, traduzir-se em programas de intercâmbio, colaborações institucionais e até no reforço de redes de apoio para estudantes madeirenses que escolham o Reino Unido como destino académico ou profissional.

A receção calorosa por parte das comunidades emigrantes, bem como o interesse demonstrado pela Embaixada de Portugal em Londres e por diversas associações, bem como o essencial apoio do Instituto Português de Desporto e Juventude, denotam a relevância deste tipo de iniciativas. A cultura e a educação não podem ser dissociadas da identidade de um povo e, neste caso, a Académica da Madeira soube unir estes dois elementos numa ação que ultrapassa a simples realização de eventos e que se projeta como uma estratégia de longo prazo para a valorização da Madeira no estrangeiro.

O sucesso desta deslocação levanta, naturalmente, a questão do seu futuro. Como pode esta experiência ser capitalizada para benefícios duradouros? A criação de uma rede de contactos que facilite a mobilidade académica e profissional dos estudantes da Madeira no Reino Unido seria um passo natural. Além disso, a continuidade destas interações culturais e académicas pode contribuir para reforçar o sentido de pertença a duas culturas, a de origem e a de acolhimento, por parte das comunidades emigrantes, promovendo um diálogo mais próximo entre a Madeira e a sua diáspora.

Esta iniciativa da Académica da Madeira demonstra que a cultura não é apenas uma herança estática, é uma ponte para novas oportunidades. Com o devido apoio e visão estratégica, ações como esta podem transformar-se em projetos estruturantes, consolidando a presença madeirense no panorama académico e cultural internacional.